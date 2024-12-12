少子化嚴重 8幼園下學年停辦合併

【本報訊】香港持續出現少子化和人口老化的情況，幼稚園收生愈趨嚴峻。教育局局長蔡若蓮昨書面回覆議員質詢指出，過去4個學年有81間幼稚園停辦，而本學年（2024/25學年）只過一半，已有8間幼稚園通知教育局，將在學年結束時停辦或與其他幼稚園合併，其中3間來自沙田，兩間來自深水埗，另外油尖旺區、中西區及東區各有一間。

有議員關注當局對空置幼稚園校舍的規劃，以及會否考慮將部分由其管有的空置幼稚園校舍改作安老院，又或是其他長者設施用途。蔡若蓮書面回覆指出，若幼稚園承租人在租約期內停止經營，或租約屆滿後決定不續租，房委會會通知並邀請教育局考慮是否有需要提名新的非牟利幼稚園辦學團體或營辦機構承租有關單位，如若確認毋須繼續用作幼稚園用途，房委會將透過公開招標以市值租金出租，甚至考慮改作其他用途。

當局稱不宜改建安老院 對於會否改作安老院或其他長者設施用途，她指社會福利署一直多管齊下增加資助安老宿位的供應，例如與有關部門聯繫，物色合適的地方興建新的合約安老院，又或把空置的政府物業、學校用地改作安老院用途。

然而，由於幼稚園校舍的環境及設施並非為提供住宿服務以照顧體弱長者而設計，因此一般而言不適合改作安老院用途。