學生在校用手機 教局：校本模式處理

【本報訊】有議員關注學生帶手提電話回校的規則及安排。教育局局長蔡若蓮書面回覆時指，一直與辦學團體及學界就學校行政及管理專業範疇保持緊密溝通及交流意見，現行參照《學校行政手冊》原則，以校本模式處理學生在校使用手提電話的事宜，既能照顧學校實際的運作需要，亦能讓學校依據行政框架實施良好的學校管治。

指需要時予校意見 教育局會持續支援學校的運作，在有需要時會向學校提供適切的意見及協助。蔡若蓮續指學校在制訂有關學生攜帶或在校內使用手提電話的規則時，應參考《學校行政手冊》等指引、法例及考慮校本的情況。她又指學校在關注學生的學習、課堂秩序及紀律的同時，亦應顧及學生及家長的實際需要，作適當的校本安排。

有議員問到過去3年，有否了解學校因學生攜帶手提電話回校所衍生的各種問題。教育局回覆指制訂和執行校規，是學校日常運作及校本事務，一般由校方因應校情直接專業處理，學校毋須向教育局提交處理包括個別學生在校遺失手提電話等日常個案的詳情，教育局並沒有特別備存相關資料。