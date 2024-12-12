私校濫發債券 教局唔爆煲唔介入

【本報訊】對於有家長投訴未能贖回早前購買私立學校漢鼎書院的建校債券款項，教育界議員朱國強昨表示關注，指過往亦曾發生有私校向家長徵收建校債券、提名權等費用，部分是不會退還給家長，事件反映教育局即使有審批機制，亦不能杜絕私校濫發債券的問題，批評教育局不應等學校「爆煲」，才要求校方停止收錢。

對於漢鼎書院出現的問題，朱國強指若果有關學校的財務狀況若持續惡化，可能會影響日常運作，以往亦有學校因資金問題而影響租金繳交、教職員薪水甚至強積金，如果有同工受到影響，歡迎向教育工會求助；並促請教育局盡快介入，監察學校的財政與營運狀況，確保家長合理權益。

恐成凱莉山學校停辦翻版 消息指漢鼎書院建校債券面額60萬元，入學前要先繳付，每學年扣減學費4.5萬元。按照條款，離校學生可申請退還扣減後剩餘部分。朱國強指有迹象顯示，該學校已面臨嚴重虧損，倘若事件未能妥善處理，可能成為2021年凱莉山學校停辦事件的翻版。

他指現時私立學校包括國際學校，往往都會向家長徵收建校債券、提名權等費用，部分是不會退還給家長，事件反映教育局即使有審批機制，亦不能杜絕私校濫發債券的問題。他又指學校無錢還，或者不還錢，其實都可以繼續利用家長的信任，「攞正牌」向家長借錢，做法是不可以接受。

他批評教育局不應該等到學校「爆煲」才要求校方停止收錢，而是在審核階段與每年審核帳目的時候，就應該作出針對措施，如果發現學校財政出問題，就應該及早叫停，並且要求校方預留足夠的儲備，不能「借幾多就用幾多」。他要求教育局嚴肅跟進事件，完善機制，有意報讀私校的家長亦要審慎考慮，是否接受校方提出繳交的債券、提名權等做法，以免利益受損。

至於有關學校債券的涉款數字，他坦言沒有金額方面的資料，但相信曾有家長向當局反映學校的做法，當局如果能夠早些公布事件應該會更好。他認同審批有漏洞，如果完備的話就不會出現今次事件，至於如何堵塞漏洞，則有待局方研究。