漢鼎書院 陷財困未贖債券 欠家長8000萬元

違諾畢業後未退還 校方求予5年時間 港島南區黃竹坑私立學校漢鼎書院，有家長懷疑未能贖回早前購買的學校債券款項，涉款達60萬元以上，執法部門在上月15至18日期間接獲11名市民報案，涉款共約580萬元。議員梁熙亦指已接獲逾50名家長求助，涉款高達3,000萬元，又引述出席家長會的家長指校方現時欠債達一億元，涉及2,000萬元租金及8,000萬元學校債券，現促請校方提出還款時間表，並要求政府檢視學校出售債券的情況。

漢鼎書院昨日如常開放，期間有警員到場，該書院始創人徐莉其後抵達，她接受傳媒訪問時指，學校營運正常，對於有家長指退學後未能贖回建校債券，她稱會在稍後交代，又指做的一切，就是保障所有持份者的權益，絕不迴避任何問題，也不迴避責任。徐莉在日前受訪時亦指需要時間，指如果給學校5年時間，可以招收更多新生入學，會在5年內將所有債務還清。

入學須購60萬債券 學費扣減 根據漢鼎書院網頁顯示，校方獲教育局批准，2020/21學年後入學的學生，家長須購買建校債券或本金券；其中建校債券面額60萬元，入學前要一次過先繳付，之後每個學年扣減4.5萬元學費，離校學生可申請退還扣減後的剩餘款額。

梁熙引述家長表示，入讀時校方要求家長為每名子女購買60萬元債券，協議條款訂明學生畢業或退學後一年，家長可以申請退還債券款項，但家長多次追討都未能成功，校方半年前曾經提出每個月償還一萬元，但至今沒兌現。

仍有逾百學生就讀 教局跟進 教育局局長蔡若蓮回應事件時指，學校仍有百多位學生就讀，事件涉及教學質素及學生福祉，當局高度關注事件，正嚴肅跟進，包括確保學生學習及學校運作。她表示當發現漢鼎書院出現財政問題時，已叫停校方繼續向家長收取相關費用，又呼籲家長參與私立學校的財政計劃時要特別留意條款合約，以及學校的財政狀況。

蔡若蓮續指，私立學校的營運是自負盈虧，學校財務狀態受不同因素影響，提及學校在2017年開辦，當局於2023年8月推出審批機制，加強規管私立學校收取其他費用，私立學校如要申請發行債券，需向當局申請，並按法例確保財政透明度、良好管治，以及所有投資者的權益得到合理保障。

教局促按協議退款 監察營運 教育局發言人指，一直嚴肅跟進漢鼎書院的管理及財務情況，並督促學校制訂及因應情況更新其緊急應變計劃，至今共接獲3名家長投訴該校未有退還建校債券費用，已立即聯絡學校了解有關情況，以及促請學校盡快按照協議退還相關款項。因應學校的情況，局方已於2024年4月要求學校暫停收取建校債券費用，以及向教育局清楚交代未來的發展路向。局方會繼續監察學校的營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫，保障學生的福祉。