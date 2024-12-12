闢新位條件寬 編制零增長如「有後門」

【本報訊】在龐大財赤下，政府強調公務員「零增長」，但政府在開設常額職位之餘，透過保留及新增有時限編外職位，不斷開設新位。根據政府在3月提供的數據顯示，過去5個立法會年度獲財務委員會批准開設、保留及重新開設的首長級職位共188個，常額佔79個，有時限編外職位共109個，政府預計在今個立法會會期內開設16個常額及有時限編外職位，有議員亦曾批評讓人感覺編制零增長「有後門」。

編外首長級5年增109個 當局在3月提交立法會的文件中，列出2018至2023年立法會會期內獲財委會批准的常額及有時限編外職位的數字。過去5年，獲財委會批准開設、保留或重新開設的常額及有時限編外職位合共188個，由2018至2023年分別是36個、25個、44個、45個及38個。至於因沒有運作需要而如期撤銷的首長級有時限職位合共20個。

及後立法會財委會特別會議審議公務員開支，有議員指政府過往5年編外首長級增加了109個位，讓人感覺編制零增長「有後門」，又問及現有多少編外首長級，而今年打算增加多少。公務員事務局局長楊何蓓茵回應指雖然名字叫編外職位，但數目計算已經在編制之內，並非編制之外，預計2025年3月31日，整體公務員編制為19.4萬，已包括首長級有時限編外職位，而2024年3月31日，首長級有時限編外職位有104個，開設有時限職位是基於工作為有時限、或工作未確定有否長遠。

楊何蓓茵又重申，維持整體編制零增長的目標，並不是要求一刀切零增長。個別局或部門的編制，可以因應其運作需要以及在有充分理據的情況下而增加，但這些必要的增長不能多於其他局及部門刪除沒有運作需要的職位，以及時限已屆滿的有時限職位，全部非首長級有時限職位以及首長級有時限編外職位都已計算在公務員的編制內。