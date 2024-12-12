簡樸房管制 千億財赤仍開編外職位

【本報訊】政府正就「簡樸房」規範，當中包括對違規出租不合格簡樸房刑事化進行公眾諮詢。立法會人事編制小組昨日通過房屋局申請撥款，開設一個首長級政務官編外職位，負責領導專責小組落實「簡樸房」規管制度。有議員質疑政府在千億元財政赤字下仍不斷在編制外增加職位，認為資源運用不合理。

為期3年 燒近千萬 房屋局申請開設首席助理秘書長（特別職務）的有時限職位，為期3年，月薪超過20萬元，預計每年開支324萬元，工作主要就落實「簡樸房」規管制度的具體工作包括全速敲定「簡樸房」的相關政策和落實細節、諮詢相關持份者、與律政司盡快完成法例草擬工作、與相關政策局和部門就相關議題保持聯繫，以及盡快向立法會提交條例草案，以爭取在2025年內通過有關法例。

面對有議員質疑龐大財赤下仍開位，房屋局局長何永賢指該局工作繁重，形容人手已經「拉得好緊」，又指制訂「簡樸房」制度涉及廣泛的社會層面，要小心處理，有需要增加額外人手，又指職位設3年時限，已經是非常克制。

對於羅淑佩獲委任為文化、體育及旅遊局局長後，羅之前的職位即房屋局常任秘書長及房屋署署長，何永賢指已安排其他同事署任，目前團體工作如常。