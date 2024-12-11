頂流身價下流表現 千億財赤減薪必然

香港經濟吹起寒風，這是所有市民的真實體感，偏偏只有一眾達官貴人變身涼血動物，高薪我自獨享，經濟好壞與我何干。財政司司長早前承認本年度財赤料達1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤突破千億元。與入不敷支形成鮮明對比的，除了特首及六司十五局繼續享受世界級高薪，更有法定機構、公營企業、非政府組織開支不斷膨脹，高層身價超越國際頂流級別。問題是，這些機構組織大都表現不濟，表現與薪酬脫鈎，完全物非所值。在經濟不景、財赤競比天高之際，不減薪無以服眾。

年薪近億 震驚世界 港府部門疊床架屋，官僚僵化，特首薪酬比美國總統更高，成為世界數一數二高薪的領導人，已是人所共知的事。過去庫房肥得漏油，外界對港府揮霍民脂民膏睜一眼閉一眼，惟近年財赤嚴峻，當局雖然規定各部門削減1%開支「聊表心意」，但財赤持續惡化，已證明此舉成效不彰，「洗腳唔抹腳」根本不是辦法，亦與民意背道而馳。就算撇開官員高薪不談，就談港府設立大量法定機構、公營企業、非政府組織，開支龐大，薪酬支出傲視全球，收入卻與付出不成正比，已成尾大不掉的財政包袱，甚至淪為冤大頭。

例如今年2月離任的香港交易所前行政總裁歐冠昇，其離任前的年薪接近9,000萬元天文數字，已到了舉世無雙、震驚世界的地步。須知道，港交所屬公營企業，政府有份投資或控制，港府便是港交所單一最大股東，董事會成員有不多於6位由港府委任，主席須由特首書面核准才能出任，絕非單純的上市公司或私人企業。惟港交所表現拙劣，去年香港的首次公開募股（IPO）集資額比前年同期相比劇減，港交所跌出全球前五大證券交易所行列，連印度都不如，高層卻繼續坐享近億元的超級頂流薪酬，道理何在？

與此同時，金管局行政總裁余偉文去年薪酬接近1,000萬元，按年增加1.4%，遠高於美國聯儲局主席數倍。惟最近由金管局協助發行的首批基礎建設零售債券，反應差強人意，原定200億元的目標發行額，最後只有178.5億元認購額，成為香港史上首次有政府債券出現認購不足情況，醜不堪言。已再次證明薪酬高不等於能力好。

又如大而無當的西九文化區，年年蝕錢，已成無底黑洞。西九文化管理局行政總裁馮程淑儀，年薪突破660萬元，但除了喊窮，伸大手板問政府要錢，又有甚麼作為？港府2008年一筆過向西九撥款216億元，明年便告耗盡，在高層不斷出口術下，今年暑假終於獲得港府首肯，批准西九賣地套現吊命。令人不期然納悶，高薪聘請的高層只懂哭窮，完全無本事扭虧為盈，甚至連「蝕少啲」也做不到，落得賣家當維生，如此CEO請來做啥？難道都當納稅人「人傻錢多」、庫房取之不竭嗎？

另一亂象叢生的法定機構醫管局，行政總裁高拔陞年薪逾650萬元，但公院醫療事故之多，已到了慘不忍睹的地步。有女童到急症室縫針慘成植物人，有病人被插錯鼻胃喉命危，又有病人被處方逾十倍劑量的鎮靜劑，堪稱只有想不到，沒有做不到。迫於輿論壓力，早前不得不提出改革，實行醫護人員問責制。其實最需要被問責者，肯定是一眾薪高糧準、胡混度日的高層。

高薪養廢 錢從何來 至於私隱專員公署、平機會等政治花瓶，每年開支數千萬元，工作表現全無，早就被質疑有何存在價值。平機會甚至鬧出天價購買會議桌、處理投訴拖延千日等醜聞，成事不足，敗事有餘，「摺埋」也不可惜。更不必說，社署曾公布逾80個非政府機構《最高三層職員薪酬檢討報告》及年度財報，當中有高層年薪逾300萬元，也有高層年薪佔機構薪酬開支超過十分之一。由於當局推行整筆撥款津助制度，衍生肥上瘦下、同工不同酬等弊端，「童樂居」虐童醜聞更反映NGO無王管，浪費公帑。

必須指出，港府本年度開支高達8,000億元，而現時財政儲備不足6,000億元，連一年開支也拿不出來。雪上加霜的是，賣地收入無以為繼，今年首7個月僅有37億元賣地收入，跟高峰期一年過千億元無法可比。如今更淪落到連發債也乏人問津，港府還大安旨意一闊三大，高薪養廢，請問錢從何來？何況港府做事毫無章法，不少大計還未開始，已花費巨額公帑於所謂的顧問報告、諮詢專家身上，未見官先打三十。如此這般，庫房不乾塘才怪。

美國候任總統特朗普成立政府效率部，擬對整個聯邦政府衡工量值，每年削減兩萬億美元開支，難道不值得言必稱國際標準、使錢如倒水的港府效法嗎？正所謂坐吃山空，即使家有二千，每日二錢，全無生計，也是用不了幾年。在千億財赤滅赤無期的今時今日，高官權貴還不帶頭減薪，衣食足不知榮辱，根本對不起全港納稅人。