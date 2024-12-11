龍七公：中菲鬥文鬥武 美國煽風撥火

2024年對中國與菲律賓來說，是南海相爭升級之年，也是菲國在美國背後撐腰下，一步步把南海爭逐戰推向激烈、全方位之年。今年以來，雙方多番就坐灘爛船補給一事較勁，近日雙方又激烈交手，只是若只看雙方船隻你碰我撞的交鋒，恐怕看不明全局，必須把事件串成線、連成片來看。

全世界都知道中菲有爭拗，但掀起這一波大爭拗的是菲律賓，西方傳媒卻沒有負責任的報道，菲方先撩者賤的真相必須鋪陳出來。就在11月8日，菲國擅自頒布《菲律賓海洋區域法》和《菲律賓群島海道法》，將中國稱為南沙群島的兩個島礁海域納入菲方海洋區域，擺明了強橫蠻幹，製造既定事實，把相關水域吞下肚。中國當然要反擊，兩天之後，中國根據《聯合國海洋法公約》等國際法及《中華人民共和國領海及毗連區法》，劃定並公布黃岩島領海基線，列出一串南海坐標，告訴全世界中國對黃岩島等領海的坐標。到了本月2日，中國常駐聯合國副代表耿爽向聯合國代理副秘書長馬蒂亞斯交存《中華人民共和國政府關於黃岩島領海基線的聲明》和相關海圖。《聲明》及海圖將在聯合國網站公布。

氣急敗壞 橫衝直撞 中國提交聲明時亦言明，黃岩島是中國固有領土，劃定並公布黃岩島領海基線是中國政府依法加強海洋管理的正常舉措，根據《聯合國海洋法公約》，沿海國應將本國領海基線海圖或地理坐標表的副本交存於聯合國秘書長的規定而行事。

菲律賓要打法律戰，中國奉陪了，聯合國程序亦走足了。文鬥有條不紊、全面鋪開之際，菲國卻氣急敗壞了，兩天後就上演了菲國海岸警衞隊和中國海警局艦艇於黃岩島爆發海上衝突。衝突第一時間傳遍國際，菲律賓搶先發文發片企圖霸佔輿論陣地，但失算的是，中國同樣有自己的影片。於是，在海上橫衝直撞的到底是誰，有片為證！中國海警局發言人提出4艘菲律賓船隻試圖進入中國黃岩島領海的事實，揭露了對方「危險接近中國海警執法船隻」的背景。

海上有船隻橫衝而來，中國海警艦艇若不武力制止對方、強制對方離開中國領海而平息事件，還有其他更好的辦法嗎？接下來的，大家都看到了，菲律賓又是不斷抗議。結果美媒報道事件時，不知從何而來的數據，指小馬可斯掌政以來，菲律賓已向中國提出近200次外交抗議。按照小馬可斯在2022年6月30日上任的時間來計算，短短兩年半作出近200次外交抗議，菲律賓的弱者形象真的營造絕了。

當然，美國也沒閒着，一直在敲邊鼓，文的是出動美國駐菲大使幫忙喊話譴責，然後武招也來了，出動美國海軍伯克級神盾驅逐艦普雷布爾號於本月6日駛入南沙群島海域，表演維護航行自由，然後是美菲日於同一天在南海舉行聯合演習，又來一齣拉幫結派阻撓中國的海上鬧劇。南海鬧劇不絕，中國除了應戰迎戰、文攻武擋，也沒有退的空間。