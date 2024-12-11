撥亂反正：權力真空 趁火打劫

早前預告過，在美國白宮正式易主前的兩個多月（現在僅餘個多月）空窗期，世界將變得特別危險。首先是現任美國總統拜登在臨卸任玩火，批准烏克蘭使用美製遠程導彈直擊俄羅斯本土，結果換來俄方降低動用核武門檻，並向全球展示了新型「榛樹」高超音速導彈的威力，令全球陷入第三次世界大戰與核戰的邊緣。幸好候任總統特朗普今次充當和平使者，及時出手撲火，向烏克蘭總統澤連斯基申明了美方的紅線，迫使烏方轉軚拋出接近割地求和的停火建議，迅速為俄烏戰事降溫。

在亞太區，當大家以為首先發難的會是北韓、菲律賓以至台灣，最後卻是親美的南韓弱勢總統尹錫悅首先出招，兵行險着企圖透過頒布戒嚴令來發動政變，希望將不斷在國會拖其後腿的反對派一網成擒，但因為得不到軍隊、民眾以至其所屬政黨的支持而流產收場。尹錫悅提早下台已屬必然，差別只是落台的時間和方式，以及會否像多位南韓前總統般，一樣會淪為階下囚甚至遭遇不測。

在高加索地區，近年已轉為親俄反西方的格魯吉亞，最近又爆發了第N次顏色革命。立場親西方的女總統拒絕承認早前由親俄派獲勝的國會選舉結果，表明即使在法定任期屆滿後也不會移交權力。親西方傳媒關注俄羅斯有否干預該國選舉，以至再次出兵支援當地的親俄勢力，但從最新的敍利亞變天可見，俄國早已自顧不暇，哪有心機和能力去干預或支援別國。

美國易主，俄國乏力，歐盟內亂，加上中國經濟一團糟，令國際社會出現罕見的權力真空。夠實力、有膽識的便可趁火打劫，甚至時勢造英雄，以色列總理內塔尼亞胡及敍利亞反對派就是這一類人物。