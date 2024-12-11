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瓊脂濺出 女工手腳灼傷

案發於大埔工業邨香港標準及檢定中心。（陳錦昌攝） 案發於大埔工業邨香港標準及檢定中心。（陳錦昌攝）
案發於大埔工業邨香港標準及檢定中心。（陳錦昌攝）
【本報訊】昨日下午近1時，大埔工業邨大宏街10號的香港標準及檢定中心，一名姓林（35歲）女職員完成測試並將容器放下時，豈料裏面約500毫升、溫度約100度的瓊脂濺出，猝不及防導致其右大腿、腳趾及手指灼傷。救援人員接報到場，替女工敷治後，再把她送往大埔那打素醫院治理。
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