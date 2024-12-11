紅的失控 連撞4車逃逸

【本報訊】昨日下午約5時，一輛的士駛至觀塘成業街16號對開時，懷疑失控連撞3輛私家車及另一輛的士，各車主要為頭尾受損，並有零件碎片散落路面，所幸無人受傷。惟肇事的哥其後逕自將的士駛走，經觀塘繞道往將軍澳方向絕塵而去。執法部門正追查該名的哥之下落，不排除有人涉及酒後或藥後駕駛。

司機精神恍惚 疑涉酒藥駕 本報收到讀者提供的現場影片，見到肇事的士在車禍發生後停於路邊，其車頭冚摺起，並撞中前方一輛私家車的車尾，將它推前殃及另一輛私家車。拍片者形容現場情況，指肇事的哥精神恍惚，車禍後整個人抖震，一直不敢下車，懷疑對方曾經服食毒品。

另一段影片所見，數名相信是捱撞車輛的司機站於肇事的士旁邊，拍照記錄車輛損毀情況，並有交通督導員在場處理事件。此時，肇事的哥突然倒車，騰出足夠空間後，他不理在場眾人勸阻，隨即扭右軚切入鄰線，沿路絕塵而去；畫面同時聽到有人大叫「停車」，以及提醒其他市民「小心呀！」的呼喊聲，之後影片便告結束。

其後本報再收到讀者爆料，指在晚上約8時，發現涉事的士停泊於清水灣道一油站對開的巴士站位置，惟車內空無一人。根據讀者提供的照片，該輛的士車頭嚴重損毀，其車牌亦與較早前影片所見到之的士一致。相關讀者稱已經報案處理，案件暫時無人被捕。