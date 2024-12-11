9日內第2宗 八仙嶺蜜蜂攻擊 2翁分跌傷捱螫

烏蛟騰獨遊伯失聯 事隔2日尋獲送院 八仙嶺郊野公園繼8日前，蜜蜂攻擊行山客致兩人死傷後，昨日又有行山市民遭蜂群襲擊，當中一名八旬翁被螫傷面及手臂，另一名老翁走避時意外跌倒扭傷腳。政府飛行服務隊直升機奉召到場，把兩名傷者吊起送院治療，二人均無大礙。另外，一名九旬翁本周日約友人到大埔烏蛟騰郊遊，他疑遲到竟獨自而行，疑因迷路失聯由家人報失，幸好昨日被尋獲仍然清醒，事後需送院檢驗。

昨日上午，一行21人的行山客到八仙嶺郊野公園行山，他們從粉嶺鶴藪水塘郊遊徑出發，接上衞奕信徑9段上黃嶺。眾人途經白燕岩時，突然被一群蜜蜂攻擊，各人隨即四散躲避，混亂間一名姓李（81歲）老翁，面部及手臂俱被螫傷，另一名姓郭（69歲）老翁，則走避時意外跌倒，導致扭傷腳不能繼續行程，同行行山友見狀報案求助。

救援人員趕往現場拯救，由於傷者位處山頭，且遠離行車路，難以循陸路拯救。因此，政府飛行服務隊直升機奉召飛臨現場上空，將兩名傷者吊起送往東區醫院治理。他們送院時依然清醒，經治療後無大礙。而在上周二（3日），4男女在八仙嶺郊野公園行山抵達八仙嶺山頂時被蜜蜂攻擊，一名54歲女子耳朵被蜜蜂螫傷送院，另一名63歲男子因跑往山下與友人失聯，直至當晚始被尋回，惜送院後證實死亡。

九旬翁原路折返時迷路 此外，老翁吳錫湖（90歲）本周日（8日）上午離開黃大仙竹園道住所，前往大埔烏蛟騰匯合行山隊一齊行山。據悉，吳翁因遲到，到場後行山隊已經出發，他遂按照擬定的行山路線出發，目的地為西江流，並原路折返烏蛟騰搭車回家。期間，吳翁懷疑迷路，曾致電家人聲稱不知身在何處。

至昨日家人因與吳翁失聯，擔心他行山出事報案，他身高1.7米，體重70公斤，中等身材，圓面形，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿藍色外套、灰色長褲及藍色鞋，攜有啡色拐杖及灰色背囊。同日中午12時許，救援人員抵達烏蛟騰停車場集合，然後分頭登山搜索。人員亦使用無人機協助，政府飛行服務隊直升機其後加入搜索行動。至下午3時許，人員在九担租村尋獲吳翁，他仍然清醒，由救護車送院檢驗。