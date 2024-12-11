翠屏河活化完成 增防洪力造美景

智能水閘調控 潮退現小瀑布 城市水道活化後也可變成景點，助居民改善生活環境。服務秀茂坪、觀塘及藍田一帶的翠屏河，經活化工程後在今年第3季大致完成。一改以往「光禿禿」的乾旱明渠形象，加裝智能水閘後化身為「城中河」，在潮退時分更可欣賞人工小瀑布。工程亦增加了6個跨河通道和觀景平台，以及浮島等近水設施，市民可近距離觀賞河流美景，並於近岸休憩。據渠務署高級工程師溫南豐指，活化翠屏河後，更有助提升防洪能力，甚至可抵禦200年一遇的大雨。

渠務署總工程師溫卓強指，翠屏河的前身是沿着敬業街伸延的明渠，由最上游的翠屏道至敬業里，伸延至維港長約一公里，已有約50年歷史，屬早年修建的排水設施，當年主要只用作防洪，無甚生態價值。

自2020年7月起，渠務署配合起動九龍東項目，開展活化翠屏河的工程，改善其生態環境、提升防洪能力，並提供公共空間予周邊居民，連繫社區。

6跨河通道 麗港城直達觀塘 在活化工程中加裝智能水閘是其中一個新的河道設施。溫南豐表示，該水閘可配合潮汐升降去蓄起海水、穩定水體；亦有美觀效果，潮退時會化身小瀑布，屬嶄新的河道治理方式。他又指，現時長一公里的河道，上游集水區共27個維園大，當中有800米的長度挖深了200毫米至700毫米，以改善防洪能力；且不會影響河道防洪能力，並連接天文台天氣預報，若有大雨時會自動降低水閘，排水出維港。至於何時可捕捉到小瀑布景象，溫南豐笑言，由於要配合潮漲潮退時機，「想睇小瀑布就真係要睇緣分啦。」

活化工程後，翠屏河共增設6條跨河通道，及6個園境平台，此類通道能便利周邊居民。例如以往麗港城的居民需要「兜大圈」才能繞道進入觀塘市中心，在跨河通道開通後，他們則可直接通過通道，再進入觀塘市中心，提升周邊環境暢達性。

保留細葉榕走廊 設藝術裝置 此外，整條河道也增設了不少景點，例如上游的人工濕地；保留了50棵細葉榕的林蔭走廊；加添藝術裝置等。溫南豐表示，河道新增的各種硬件，例如人造砌石、潮汐池及生態牆等，希望假以時日能吸引更多小白鷺、魚類等生物留下，令河道生態更豐富。記者梁皓芊