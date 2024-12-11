醫健：健康在您手：卡路里赤字熱量

減脂的先決條件是維持卡路里赤字，即身體攝取的卡路里比輸出少。最有效的減脂策略是結合控制飲食與運動，其次是只控制飲食，最後才是只做運動。

減脂前，我們先要找出身體每天所需的卡路里，除了可到醫療中心或營養中心進行較精準的測試，亦可按體重和勞動量，估算身體每天大約所需的卡路里，方程式如下：

1）坐着工作的低體力活動量者：30卡路里乘以體重（公斤）

2）主要站立工作的中體力活動量者：35卡路里乘以體重（公斤）

3）重勞動的高體力活動量者：40卡路里乘以體重（公斤）

每天大約所需卡路里再減500卡路里，便是理想的卡路里赤字。例如體重60公斤的文員，每天大約所需卡路里是30卡路里乘以60公斤，即1,800卡路里，再減500卡路里就是理想的卡路里赤字，即約1,300卡路里。

運動助維持目標 如一天只攝取1,300卡路里的食物，或會因分量過小而不夠飽肚，我們可略添200卡路里分量的食物，但會超出理想的卡路里赤字目標。因此我們可做運動輸出200卡路里，例如步行大約40分鐘，以維持減500卡路里的目標。

阻力訓練利消脂 卡路里赤字的狀態下，肌肉會被消耗，而減少肌肉量會減慢新陳代謝。在減脂減重期間做阻力訓練，有助維持肌肉量，並提高脂肪消耗比例。因此建議一星期做3至5天阻力訓練，每組肌肉每星期訓練一至兩次，另每天步行一萬步保持身體活躍度。每人的身體情況不同，如有需要應諮詢註冊營養師和健身教練，以制訂個人化減重計劃。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理鍾欣穎

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