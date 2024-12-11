公營醫療人手荒 專科流失重災

【本報訊】香港醫療制度在過去20年一直面對嚴重人手短缺問題。立法會研究及資訊部資料研究組新一期《數據透視》中表示，當局自2009年起已增加醫生培訓學額，醫生相對人口比率有所改善，每千名人口的醫生比率由2014年的1.8名增加至2022年的2.1名。而在人口老化速度激增下，註冊醫生總數在過去10年僅增加了22.6%，至2023年的16,180人，相對長者人口的61%同期增長率，醫療人手的增幅不足一半。

報告中亦指醫生人力分布結構失衡，亦令醫生短缺問題惡化。公營醫療系統現時處理超過90%住院服務，但在公營醫療工作的註冊醫生，卻僅佔全港註冊醫生人數的46%。而公營醫療界別的醫生流失問題近年日益惡化，2021至2022年度，醫生流失率一度飆升至8.1%的高位，按年增一倍，在醫管局推出多項措施後，才將流失率降至6.1%，但部分專科醫生的流失率仍然在高位徘徊，其中心胸肺外科流失率高達14.5%、眼科和麻醉科亦分別有9.6%及9%。

當局為增加醫生供應，例如於將醫科學生的培訓學額從每屆530個進一步增加至590個，以及在2021年10月引入特別註冊安排。醫管局指截至2024年11月底，該局已聘請350名非本地培訓醫生。但儘管當局已採取上述措施，2024年7月公布的《醫療人力推算2023》仍顯示醫生短缺的情況將會惡化。