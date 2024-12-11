東呼即應：南亞漢揸鐵騎入𨋢 隨時漏油釀火劫

【本報訊】網上瘋傳片段，一名南亞漢駕電單車入升降機，落車將鐵騎打斜放，遭網民批評危險。而路邊電單車泊位「一位難求」，一名港女以「人肉霸位」引起網民熱議，該行為有可能犯法，可處罰款2.5萬元及監禁3個月。

從網上短片可見，一名南亞裔司機駕駛電單車進入升降機，但升降機門似乎無辦法關上，該司機落車將電單車打斜放，幾乎霸佔升降機內全部空間，車轆似乎剛好頂住升降機門。據網民留言說，片中位置是連接某公共屋邨的路邊天橋、接載街坊上落的升降機。有網民擔心電單車漏油起火會很危險，隨時一起遭殃。

女子人肉霸「骨位」 此外，俗稱「骨位」的路邊電單車泊位，經常「一位難求」，更衍生很多「人肉霸位」亂象。有網民在社交平台上傳照片，指旺角有一名長裙女子站在「骨位」，似乎以人肉霸位，不讓其他車輛停泊。另一照片顯示，一名鐵騎士駕駛電單車駛上行人路，兩人互望似有交流。

不過，人肉霸位行為有可能犯法。根據《簡易程序治罪條例》第4A條，在公眾地方造成阻礙列明，該些阻礙行為可處罰款2.5萬元及監禁3個月。市民千萬不要以身試法。