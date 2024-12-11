東呼即應：鑄鐵鍋煮食要小心 恐釋砒霜癌魔埋身

重金屬易落肚 東呼即應籲勿用劣質煲 坊間熱賣的鑄鐵鍋，暗藏致命風險，曾被驗出致癌重金屬砷超標16倍。至於天寒地凍打邊爐，若用錯劣質不銹鋼煲，隨時吃到重金屬落肚。《東呼即應》找來專家探討使用鑄鐵鍋的危機。有環境科學學者指，鑄鐵鍋加熱時，易釋出重金屬鐵和砷，其中砷俗稱砒霜，在大自然中屬於劇毒，會破壞人類神經系統；長者攝入過量重金屬，累積體內有致癌風險。有臨床毒理科醫生認為，健康人士攝入過多的錳，會從大便排走，不會對健康造成影響。

消費者委員會曾測試市面7款鑄鐵鍋，部分樣本驗出致癌重金屬砷超出國際標準16倍，而鐵更超出歐洲委員會指引上限54倍。環境科學學人梁浩文表示，鑄鐵鍋由鐵合金製成，加熱期間容易釋出重金屬，進入食物再進入人體。有兩種金屬的影響較嚴重，一種是鐵，另一種是砷。砷俗稱砒霜，在大自然中屬於劇毒，會破壞人類神經系統，也會令人體細胞不懂運作，或造成基因病變。

隨清洗變薄 珐琅塗層作用微 他指，鑄鐵鍋釋出的鐵是無機鐵，人體無法吸收，或令造血、消化系統出現問題；加上胃酸屬於鹽酸，與金屬產生化學反應，繼而釋出毒物，累積產生毒性反應。

鑄鐵鍋如有珐琅塗層又是否安全？梁浩文指出，供應商正是知道鑄鐵鍋容易釋出重金屬，才塗上珐琅塗層，令它沒那麼易釋出重金屬，又可令它表面更漂亮。然而，日常清潔少不免會用水及百潔布摩擦鑄鐵鍋表面，令珐琅塗層愈磨愈薄，塗層表面出現大量凹凸坑紋，污染物藏在其中之餘，重金屬亦會透過裂縫釋出。隨着反覆使用，愈來愈不能保障鑄鐵鍋質素。

損神經系統 基因突變成腫瘤 他續指，雖然人體有機制可排走重金屬，但相關機制會隨着年紀增長、接觸的物質增加而減弱，金屬便會累積在體內。例如「砷」在體內累積到一定濃度後，會令人體細胞功能失效，發生基因突變，好細胞變成壞細胞或癌細胞。

除了鑄鐵鍋有食安風險，最近也有台灣醫生指，在質量較差的不銹鋼煲中發現重金屬錳含量偏高；若過量攝入，隨時會中毒傷腦。梁浩文指，不銹鋼是鐵混合其他重金屬，當中錳較多一般不會輕易老化。若把不銹鋼鍋燒熱，再突然加凍水，便會「喳」一聲，釋出大量重金屬。他提到，要判斷不銹鋼鍋是高級或低級，需視乎其層數厚薄及原材料，最重要是看它的出廠證明書，了解保養限期。

香港急症科醫學院臨床毒理科陳志強表示，錳本身是微元素，身體本身也需要小量錳。他提到，過去有報道指，有不銹鋼鍋的錳含量超標，但超標不代表會中毒，日常飲食也會有錳。正常情況下，過多的錳會從大便排走，所以一個正常健康的人，就算攝取比標準多少許的錳，也不會對健康造成任何影響。