打擊假資歷申請高才通 入境處嚴格把關

【本報訊】入境處就有關以假資歷透過「高端人才通行證計劃」申請來港作出回應，強調處理各類申請時，一直嚴格把關，任何人士或公司（包括申請人、僱主、中介人/中介公司），如在提交申請時向入境處人員提供失實資料或作出虛假申述，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。另外，任何人士如製造、使用或管有虛假文書或虛假文書的副本，均屬違法，一經定罪，最高可被判入獄14年。協助及教唆者同罪。

倘揭造假即遣返 此外，若證實有人以非法手段取得簽證、進入許可或延長期限逗留，入境處會依法宣布其簽證、進入許可及延長期限逗留無效，並將有關人士遣返原居地。即使有關人士已取得香港居留權，入境處亦會依法予以取消，並將其遣返。

有關「高才通計劃」 B類及C類申請人，入境處已經即時要求就其學歷提交指定的有關機構或頒授院校發出的認證文件。對於未能按入境處要求提供所需資料的個案，將拒絕相關申請。

在審批延長逗留期限申請時，入境處會仔細考慮各項因素，包括申請人的薪酬福利及其留港的時間等，以確保申請人符合續簽條件，亦會不時進行突擊巡查，包括實地核實聘用公司的營運模式及員工資料等，若發現任何申請有弄虛作假的情況，將會立即跟進調查並作出檢控。