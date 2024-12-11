啟德體育園主場館曝光 玻璃幕牆飽覽維港風景

【本報訊】斥資逾300億元興建的啟德體育園主場館即將落成，園方昨首度公開場館內部設計圖片，照片可見這座可容納5萬人的主場館設有可開合的頂蓋、可轉換的舞台位置與座位配置，以及靈活的草坪系統設計，為舉辦音樂會等各類大型文娛活動提供更多選擇。

舞台座位可調動 貼合需要 園方續指，南看台設有寬敞的活動平台，讓觀眾可盡情享受各項精彩活動，而玻璃幕牆更將香港最具標誌性的維多利亞港美景一覽無遺，連接主場館與城市景觀，色彩繽紛的座椅展示了中文「啟德」二字。體育園又表示，隨着主場館內的創新草坪系統即將完成鋪設，將能引入更多頂級的足球和橄欖球賽事，並靈活地舉辦音樂會等各類大型活動。

啟德體育園面積約28公頃，是前啟德機場舊址重建計劃中的重點項目，為公眾提供一個世界級的多元活動目的地，整個園區設有多座世界級體育設施，舞台和座位設計可以靈活調動，以滿足不同國際賽事和體育盛事的需要。

園區除了設有可容納約5萬名觀眾及配備可伸縮、天幕的主場館外，亦配備一萬個座席的室內體育館，以及可容納5,000名觀眾的公眾運動場。