小一上學期已有評測考試 學習壓力增 教局促審視

【本報訊】學童壓力大，精神健康備受社會關注。教育局昨公布新一份《視學周年報告》中指出，發現仍有小部分學校於小一上學期以紙筆評估模式進行測驗和考試，或要求高小、高中的學生於上學日以外恒常補課，情況值得關注，當局促請學校須盡快審視校本評估以及課業政策和補課安排，避免為學生帶來不必要的學習壓力。

當局又指學校須於課堂以外釋放空間，包括制訂適切的評估及課業政策，避免無意義和機械式的操練或補課，讓學生有效和自主地學習，並善用餘暇發掘興趣、遊戲、閱讀和休息，適時放鬆減壓，與友儕建立正面的人際關係，加強幸福感及抗逆力。

觀課揭老師提問欠層次 就觀課所見，教育局亦發現教師的提問大都以查考所學為主，提問較欠層次，未能提升學生的思考能力，以及充分照顧學生的多樣性。即使教師的回饋大致適時及正面，但部分教師尚未能因應學生的作答或匯報表現引導他們知所改進，深化所學，例如教師跟進學生的回答時，即時提供正確答案，或迅即邀請其他學生作答，當局建議教師宜給予提示、加以追問或修訂問題，並提供充足時間讓學生討論、補充或釐清答案，從而幫助他們逐步建構知識。

報告亦指初中課程規劃仍欠理想，以個人、社會及人文教育學習領域為例，本學年逾半學校的初中課程未能充分涵蓋各範疇的學習內容，特別是範疇五「資源與經濟活動」和範疇六「社會體系與公民精神」的核心元素，當局指學校須加強課程領導，盡早理順和完善整體課程規劃，確保初中課程寬廣而均衡，以助學生建立穩固的知識基礎，順利銜接高中課程。

至於政府近年力推的STEAM教育，當局指部分STEAM學習活動的設計仍待改善，例如未能有效結合跨範疇的知識和技能或融入設計循環的元素，又或預設既定步驟，以致探究空間有限。當局指學校仍須加強帶領及統籌相關科目，共同規劃STEAM教育，以提升學生綜合應用跨學科知識和技能的能力。