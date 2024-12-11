美參議員提法案 促終止對港待遇

《2024年香港政策法案》主要條款包括除某些情況外，正式將香港不再享受與中國內地不同待遇寫入美國法律規定；為美國國務院分配資源，以推進香港民主、人權、平民安全和互聯網自由，包括為良心犯作出呼籲。此外，要求定期更新《香港工商諮詢報告》，報告香港政府向美國公司提出的刪除內容或配合執法的要求；要求國務卿每年認證對香港自治的評估，建議應否重新考慮依據美國法律而給予不同的待遇；並為香港居民移民美國設立法律路徑，為目前居美的港人提供臨時保護身份。

卡丁在聲明中指出，美國必須加強和更新政策，以反擊中國內地和香港政府侵蝕香港的自治和民主價值觀；又指最重要是在港人為他們的基本自由奮鬥之際，無論在國內外也與他們站在一起。他強調，《2024年香港政策法案》為美國提供了保護國家利益、促進人權和為逃離迫害的人提供救濟所需的工具，支持港人能自由和有尊嚴地生活的未來。