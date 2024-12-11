承建商第3季完成工程 名義總值升

【本報訊】政府統計處昨公布「建造工程完成量按季統計調查」臨時結果，主要承建商於今年第3季所完成的建造工程名義總值的總計為731億元，較上年同期上升4.8%。

公營地盤增幅最大 按建造工程類別分析，於第3季完成的私人地盤建造工程名義總值為202億元，較上年同期下跌9.2%。以實質計算，跌幅為11.2%。於2024年第3季完成的公營地盤建造工程名義總值較上年同期上升29.8%至304億元。以實質計算，升幅為30.8%。

主要承建商於第3季所完成的非地盤建造工程名義總值為225億元，較上年同期跌6.6%。以實質計算，跌幅為7.0%。非地盤建造工程包括小規模新建工程及樓房裝飾、樓宇修葺及保養工程，和非地盤的電器設備安裝及保養。

按主要用途類別分析，住宅樓宇建造工程於2024年第3季完成的地盤建造工程名義總值為199億元，較上年同期上升5.1%。同期間，運輸工程於第3季完成的地盤建造工程名義總值上升10.5%至108億元。