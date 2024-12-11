中小企收益動向指數 較10月再下挫

【本報訊】政府昨公布今年11月中小企業務狀況按月統計調查結果。本港中小企業務收益的現時動向指數，從10月在收縮區域的42.3下跌至11月的41.9，而12月的業務收益展望動向指數為46.6。

商用服務飲食零售大跌 政府指11月中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的整體預期略為減弱，但個別行業的情況有所不同。整體就業情況維持大致平穩。

部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數較10月下跌，包括商用服務業，從50.0下跌至45.9、飲食業從37.4下跌至34.9及零售業從39.8下跌至37.7。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從10月的44.7上升至11月的45.1，而12月的新訂單展望動向指數為47.4。

政府又指全球經濟不明朗因素增加和貿易摩擦升溫會為業務前景帶來壓力。不過，中央政府最近推出多項提振內地經濟的措施，以及各項惠港措施，應會有利營商氣氛，政府會密切監察相關情況。