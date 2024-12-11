黎智英與美前駐港總領事 組群論政否認勾結

稱由反修例起交流 成員包括李柱銘Mark Simon 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英自辯時承認自反修例運動開始，跟美國前駐港總領事、李柱銘及Mark Simon有私人通訊群組，討論香港現況，但否認群組旨在勾結外國勢力。黎智英坦承國安法前曾請求制裁，是違反國安法之舉；惟法例生效後，他已不再講相關說話。

庭上透露，2019年6月，美國前駐港總領事郭明瀚開立WhatsApp群組，成員包括郭明瀚、Mark Simon、黎智英及李柱銘。黎智英昨稱，以他所知，開立群組目的，是郭明瀚想就香港當時的局勢給予意見，並提供協助。黎否認這群組旨在勾結外國勢力。2020年7月9日，首集「Live Chat with Jimmy Lai」播出後，郭明瀚在群組內建議，不如尋找其他途徑繼續，以限制中國政府，並提出國際層面上的行動，以保護香港。黎智英當時回應說，這屬於勾結外力，國安法下屬犯法。李柱銘同意，李於同日亦退出群組。

李柱銘退群 黎「不欲無禮」沒退出 黎智英昨指，李柱銘認為郭明瀚的說話越了紅線，出於謹慎，故退出群組，而黎之所以沒退出，是因為他跟郭明瀚分屬好友，他不欲無禮。黎智英續供稱，為保障安全，免誤墮法網，他於翌日提議刪除此WhatsApp群組，並把群組移師Signal，及設定為限時訊息。但黎不知道為何WhatsApp群組最終仍然存在。

專欄形容港為集中營 認反映想法 辯方問黎智英，國安法生效前，他有沒有做過違法的事。黎智英回應說，國安法生效前，他確有請求制裁，相信屬違反了國安法；惟國安法後，他已不再談制裁。黎智英指，雖然不清楚知道國安法的紅線在哪裏，但他已着《蘋果日報》的同事盡力守法。黎記得，曾經在飯盒會跟同事討論，展示「香港獨立」或「榮光」字樣的相片能否「出街」，最終認為只為報道之用、不涉鼓吹的話就可以。

另外，2020年7月12日，黎智英發表專欄文章，寫到「國安法將香港變成毫無法治的專政無形集中營」、「嘗到活在共產主義制度下的恐怖」。

黎智英昨不諱言，居於共產主義制度下是很恐怖，他來港前也經歷過。他指現在中國內地經濟上有所進步，政治上仍然恐怖，而「集中營」是心理上的，意味着人們時刻活在恐懼中。黎智英強調，這文章是想表達其想法及他真誠相信的事，無意圖煽動。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

李柱銘（左圖）及Mark Simon（右圖）均有加入私人通訊群組。 黎智英自辯重點