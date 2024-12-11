港珠澳橋車次逾千萬 西延線今通車

【本報訊】廣東省人民政府新聞辦公室日前在廣州舉行新聞發布會，珠海市拱北海關副關長楊海指港珠澳大橋自2018年開通以來，截至目前拱北海關累計驗放經大橋口岸進出境車輛超過1,282萬輛次，進出口貨物總值累計9,634億元（人民幣‧下同，約1.04萬億港元）。內媒昨報道，被稱為港珠澳大橋西延線的粵港澳大灣區重大工程黃茅海跨海通道，將於今午3時起正式通車，開通初期將暫免項目道路通行費用。

三地一鎖提升物流速度

楊海表示，繼粵港、粵澳相繼實施「跨境一鎖」計劃後，今年在港珠澳大橋啟動粵港澳「三地一鎖計劃」。粵港澳三地海關通過應用電子鎖及全球定位系統實時監控該計劃下的貨物，以減少貨物在三地清關點被海關重複檢查的情況，提升物流速度。三地一鎖計劃首批貨物已於今年3月8日由香港出發，經港珠澳大橋及大橋澳門口岸跨境貨物轉運站，直接運抵澳門的清關點。