巴士的士綠色轉型 當局資助3600輛車

另拓展充電網 2027年供逾500高速樁 去年《施政報告》提出、原定今年上半年制訂的《公共巴士和的士的綠色轉型路線圖》和時間表昨出爐。政府將資助專營巴士公司購買約600輛電動巴士，以及資助的士車主買入3,000輛電動的士，每輛資助4.5萬元，並優先更換老舊的士。環境及生態局表示會拓展充電網絡，料在2027年內能提供逾500個高速充電樁，亦會資助津貼私營機構安裝3,000個公眾高速充電樁，目標在2050年所有巴士、的士均做到「零排放」。對於《路線圖》公布時間延遲近半年，局方解釋，電動車款式日新月異，故研究上用了較多時間。

公共巴士、的士每年碳排放量達140萬公噸，佔全港總量約4%，但電動巴士、的士至今仍佔少數，分別佔約1.54%及0.5%，不及電動車佔新登記私家車約70%。環境及生態局表示，電動巴士的價格較柴油巴士仍高出約50%，需資助巴士公司鼓勵他們換電動巴士。政府會在今年起資助專營巴士營辦商買600輛電動巴士，每輛單層電動巴士資助40萬元、雙層為80萬元，或車輛價格25%作資助額，以較低者為準。營辦商需於2027年前訂購，2029年前交付及登記新車。

政府亦會資助的士車主換電動的士，名額3,000個，每輛可獲4.5萬元，相當於電動的士現時市場價格約10%至25%不等，而老舊的士將獲優先資助更換。政府本月內將發信邀請的士車主換車，車主需於兩個月內回覆，6個月內訂購電動的士，並於12個月內為電動的士領牌。

老舊的士優先 每輛津貼4.5萬 環境局亦會將傳統加油站改建為高速充電站，協助巴士營辦商安裝充電設施，並預期在2027年底額外提供500個高速充電樁予的士使用。同時計劃津貼私營機構2030年底安裝3,000個供公眾使用的高速充電樁。局方指會在2027年檢討《路線圖》，其後每5年再檢討一次。環境及生態局局長謝展寰表示，《路線圖》會以鼓勵為主，循序漸進，希望避免將成本轉嫁予乘客，又隨着電動車款式增多、性能提升、燃料費及買車成本下降，有信心2050年能做到車輛「零排放」目標。

城巴宣布購入200輛電能巴士 城巴即日宣布購入200輛電能巴士，又計劃引入額外5輛氫能巴士。九巴則指，政府資助能減輕換電巴的財政壓力，但公司仍面對鐵路競爭、客量減少等挑戰，九巴需在確保財政穩健下，在增添更換車隊時會有更多的考慮，雖會考慮引入電巴，但全面更換新能源巴士仍需在財政穩健下推進。