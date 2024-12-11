許金山自辯 認被妻揭發與學生婚外情

【本報訊】香港中文大學醫學院前副教授許金山，被指以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，早前經受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁定上訴得直，須發還重審。該重審案經過高院多日審訊，原有律師代表的許金山更於審訊中途解聘其代表律師。案件昨續審，許金山出庭自辯。許承認與其博士學生李泳怡發展婚外情，但不打算有長久關係。許又指妻子一度要求和情婦見面對質，他擔心妻子持刀攻擊情婦，幸好最終沒有事發生。

擔心妻子持刀攻擊情婦

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。許金山自辯稱，他於2004年認識其學生李泳怡，兩人起初並不相熟，許進行下腔靜脈受孕胎壓迫的研究時，李有幫忙撰寫放射報告。直至2006年，李曾替許的女兒補習，並與他們父女等一同游泳，其後兩人關係愈來愈親密，並成為情侶。許承認和妻子性生活不順，所以找李尋求安慰。最終妻子揭發婚外情，許一度停止出軌，其後與李復合。妻子知道後激動落淚，要求和李私下見面，他曾擔心妻子會襲擊李，但是最終沒事發生。案件編號：HCCC 389/2023