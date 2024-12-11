研發院貢獻降超支嚴重 監察存漏洞

【本報訊】公營機構依賴公帑支持運作，但不少部門被揭揮霍無度，浪費公帑。其中「納米及先進材料研發院」財務管理問題尤為嚴重，該院營運開支逐年上升，但對本港生產總值的貢獻卻逐年下降，由15.31億元下降至10.92億元，跌幅高達29%，為本港5所研發中心中跌幅最大。該院亦有員工在沒有尋求批准的情況下，以個人原因延長公幹逗留多達9次；其前行政總裁更離譜，近5年的酒店住宿費用超支7次，最多一次達8萬元，要由研發院承擔，顯示政府監察存在巨大漏洞。

審計署揭示研發院混帳多多。該院在2019/20至2023/24年度共申請了30次公幹旅程的膳宿津貼，總額高達100萬元。調查後發現，現行指引沒有明確行政總裁膳宿津貼的批核人員，導致其缺乏獨立監管。

完成項目年均較目標少17個 報告又指，有33%共10次的公幹旅程實際開支超過應得膳宿津貼，其中7次涉及時任行政總裁的酒店住宿費，需由研發院承擔的超額部分介乎5,292元至82,644元之間；及有4次均涉及時任行政總裁的公幹旅程餐費，要由研發院承擔超額部分。

審計報告還提到，研發院的營運成本由創新及科技基金資助，截至今年7月31日已撥出逾15億元，該基金將持續支持其營運至2028年3月底。然而，研發院在近5年內的已開展及已完成項目均未達標，已完成項目平均每年比目標少17個，而已開展項目在5年中有4年未達標，年均比目標少8個。該院對本港生產總值的貢獻亦逐年下降，是本港5所研發中心中跌幅最大，由2020至21年度的15.31億元下降至2022至23年度的10.92億元，減幅為29%。