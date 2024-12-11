法定組織亟需革新 肥上瘦下愧對市民

百業蕭條獨善其「高薪」 公帑出糧好穩陣 政府向來倚重諮詢及法定組織，就其政策提供意見及服務。政府資料顯示，截至今年6月底，政府有525個諮詢及法定組織，數量在19年間驟增135%。不少機構每年獲政府撥款支持，高層薪酬異常高企，與普通員工的收入形成鮮明對比。以醫院管理局為例，其5名高層年薪總額達2,755萬元，平均每人年薪達551萬元，與約10萬名員工的平均年薪相差近10倍。另外，政府有份持股的香港交易所（聯交所、期交所及香港結算合併）雖未接受政府撥款，但高層薪酬日進斗金，前高層年薪及酬金更高達近億元。

民政及青年事務局資料顯示，截至今年6月底，政府有525個諮詢及法定組織，有約4,700名社會人士獲委任在約470個諮詢及法定組織服務，共擔任約7,500個職位（部分成員服務多於一個組織）。翻查資料，政府2005年時有223個諮詢及法定組織，19年間增加302個，增幅達135%。

醫管局員工 高層年薪差10倍 在525個諮詢及法定組織中，不少機構每年接受政府撥款，但部分機構的高層薪酬及福利極高。以醫管局為例，據其2022至23年度年報顯示，期內收入約954億元，其中來自政府的經常性補助達834億元，佔整體收益87.4%。整體員工成本約594億元，其中5名最高薪行政人員的總酬金達2,755萬元，行政總裁佔655萬元。扣除5名高層的酬金後，以醫管局約10萬員工人數計算，平均每名員工年薪約59萬元，與高層薪酬相差近10倍。

據香港體育學院2022至23年度年報顯示，期內收入約8.47億元，其中政府撥款達7.37億元，佔整體收入87%；撇除撥款當中約1.52億元指定用作對精英運動員的直接財政資助，其餘5.85億元會用作精英運動員培訓計劃及體院的營運。期內整體僱員薪酬開支約2.78億元，當中最高年薪僱員有26人，但年報並未列出該26名體院高層的年薪總額，僅以年薪組別代替，其中年薪200萬元以上的有3人、160萬元以上至200萬元達14人、120萬元至160萬元亦有9人。若全部均以年薪組別最低年薪計算，粗略估算已達3,920萬元，佔整體僱員薪酬支出逾14%，而實際高層年薪支出或更高。年報顯示，期內體院赤字達4,770萬元。

體院 私隱署虧損 政府埋單 此外，據香港藝術發展局2022至23年度年報顯示，期內收入約3.62億元，來自政府的撥款就有1.72億元，佔整體收益47.7%。期內11名最高薪僱員，包括行政總裁、總監及高級經理，其薪酬總額達1,156萬元，而同期藝發局的年度盈餘僅332萬元。

至於香港個人資料私隱專員公署，其上年度、即2023至24年度年報顯示，該局期內收入約1.04億元，其中政府補助金達9,938萬元，佔整體收益達95.6%。整體員工薪酬支出8,132萬元，當中主要管理人員的報酬就佔22.4%，即1,821萬元，而同期私隱專員公署錄得145萬元虧損。

香港貿易發展局上年度年報顯示，期內收入約23.33億元，來自政府的撥款達6.35億元，佔整體收入27.2%。期內6名總裁級職員的薪酬及津貼高達2,841萬元，僅總裁一人年薪就達788萬元。同時，香港生產力促進局上年度年報亦顯示，期內來自政府的撥款達2.44億元，佔整體收入約21.5%。期內4名高級管理人員薪酬約1,702萬元，僅總裁一人就佔542萬元。

港交所高層厚酬惹人側目 部分法定組織或港府作為主要股東的機構，雖然沒有接受政府的經常性撥款，但近年本港經濟下行，導致相關機構高層的可觀年薪及福利顯得格外刺眼。例如港交所前行政總裁歐冠昇酬金逾8,929萬元；證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀年薪逾889萬元等。

部分機構高層年薪 港交所前行政總裁歐冠昇酬金逾8,929萬元。 體院高層年薪佔整體僱員薪酬支出逾14%。