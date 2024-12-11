2萬公務員空缺 議員倡停聘止血

【本報訊】為應對赤字，政府稱已削減部門經常性開支1%、凍結公務員人手在2021年3月水平。截至今年9月底，政府職位編制約19.3萬；政府實際人數為17.4萬。有議員早前倡凍結近兩萬個公務員空缺不填補，又認為若要減薪先減高級公務員，另有議員指政府加快採用AI（人工智能）可減5%人手。

議員狄志遠早前建議，未來兩年不填補10%公務員空缺；若要減薪先由高級公務員着手。他認為全體公務員減薪的影響深遠，相關法定組織、團體、學校亦可能會跟隨，又擔心假如減薪會影響政府服務質素。

他補充，高級公務員減薪象徵意義較實際大，因為實際上高級公務員人數不多。他早前建議政府內部重組、資源增值及多使用人工智能，認為10%公務員薪津支出可觀。

提3招扭虧為盈 身兼行政會議成員的保險界議員陳健波日前在社交平台拍片，提出「3招將赤字變盈餘」，當中提及現時公務員團隊每年開支約1,600億元，但「人多未必好做事」。他指假如善用人工智能及科技，減少人手並提高效率、「大刀闊斧縮減程序」、減少冗員，減少5%人手並控制人工加幅，每年節省一百幾十億元並非不可能。他又建議加強打擊濫用政府福利保障，配合國家推出的新經濟措施。