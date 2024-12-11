17萬人手年𢭃1562億 救千億財赤諗計 公僕減薪眾望歸

高官月薪高得離譜

開源節流皆不濟 問責官坐以待斃 港府近日公布本年度財政赤字料高約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍，亦是連續3年財赤破千億元，引發社會對政府開支的質疑，尤其是公務員薪酬問題。有經濟學者提出公務員應減薪8%至10%。粗略估計，若行政長官及「六司十五局」等高官按建議減薪10%，政府每年可節省逾千萬元；若全體公務員減薪10%，每年更可節省高達15億元。有學者直言公務員薪酬過高，又頻頻「甩轆」，更有「肥上」之嫌，強調公職人員應有使命感，促政府檢討各級公務員薪酬表，避免納稅人被「搵笨」。相關新聞刊A2

最新數據顯示，截至今年10月底的本財政年度首7個月，錄得1,637億元赤字，其中整體開支為4,180億元，而收入僅1,756億元。今年2月發表的《財政預算案》估算，本財政年度綜合開支8,011億元、收入7,530億元，到下年度、即2025至26年度應扭虧出現63億元綜合盈餘。然而，當局近日已改口稱「三數年後」才恢復收支平衡，反映未來數個財政年度仍有機會繼續「見紅」。

過去5個財政年度中，有4年錄得赤字，尤其在2020至21、2022至23、2023至24年度，赤字分別高達2,325億元、1,223億元、1,002億元。若計及政府預計本年度財政赤字將達1,000億元，意味港府在5年間蝕約5,550億元。受此影響，財政儲備亦由2020年初高達1.1萬億元，急降至今年10月底的5,709億元，相當於約9個月政府開支。

闢3副司長 每月耗百萬 面對赤字連年，公務員卻連續3個年度獲准加薪。以本年度為例，行會今年6月通過全體公務員劃一加薪3%，預計按年涉及額外開支約87.29億元。上年度、即2023至24年度逾17萬公務員薪酬及有關的開支總額達1,562億元，佔政府經常開支25.98%。同時，立法會議員亦在10月起加薪1.8%，本財政年度截至11月底，議員酬金開支約7,500萬元。由財政司司長直接負責的香港金融管理局，其總裁余偉文於2022至23年度年薪連福利達1,021萬元。

值得注意的是，現屆政府的架構，已由以往的「一特首三司十三局」增至「一特首六司十五局」，包括增設3名副司長職位。政府發言人回覆查詢指，由今年7月1日起，行政長官的每月現金薪酬為46.9萬元、政務司司長月薪約41.7萬元、財政司司長40.3萬元、律政司司長38.9萬元、副司長統一為38.2萬元、局長月薪則約37.6萬元。所有人的月薪合計，總額每月達847萬元，每年逾1.01億元。

全員減10% 可年慳逾150億 為應對財政困境，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波早提出，公務員應「一刀切」減薪8%至10%。若行政長官及司局長按建議減薪10%，粗略估計，政府每年可節省逾千萬元；若全體公務員減薪10%，每年更可節省高逾150億元。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，公務員減薪可行，直言現時公務員薪酬過高，更有「肥上」之嫌。他指出，特首及司局長薪酬位居世界前列，甚至超越不少國家元首，「仲高過美國總統」，但港官表現卻非「世界級」，「甩轆」頻頻。他強調，公職人員應有使命感，不應只為賺錢，建議政府檢討各級公務員薪酬表，避免納稅人被「搵笨」。

冗員效率低 籲精簡架構 他又指，現屆政府履新後大開公務員職位，形容是「大撒金錢」，但辦事效率未見提升，反映政府架構有精簡空間。他提到，精簡架構是全球大趨勢，舉例美國候任總統特朗普邀請特斯拉行政總裁馬斯克入閣，掌管新成立的政府效率部正是如此，偏偏港府反其道而行。他建議，若公務員工作不達標，應有明確的懲罰甚至辭退；若部門人手過剩，亦可參考首任特首推出「肥雞餐」，鼓勵員工退休，或引入AI（人工智能）節省人手。

陳續稱，今屆政府上任約兩年半，但本港經濟未見起色，主管經濟的官員須負起責任。他認為，經濟困境是結構性問題，須具見識及魄力的人士出任，重新吸引外資、振興零售、飲食、酒店、股市等行業，「如果唔係只會攬住一齊死」。他又指，政府常言要拚經濟，但無大招數，估計財赤情況有機會一直持續。

行政長官及司局長月薪