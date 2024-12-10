笑看天下：再祝尹錫悅福星高照

南韓總統尹錫悅避過彈劾免即時下台命運，然而，其總統權力已被架空。執政黨國民力量黨黨魁韓東勳日前表示，將推動尹錫悅提前卸任，佢離職前不會處理外交在內的國政事務，韓東勳將每周和總理韓德洙定期會晤一次以上，共同處理政務，防止國政出現空白。

惟最大在野黨共同民主黨黨魁李在明抨擊執政黨自行代理總統職務，破壞憲法秩序，指摘韓東勳與韓德洙讓尹錫悅繼續隱藏在幕後，操縱內亂共謀勢力，是「換湯不換藥」的再次內亂行為。共同民主黨最高委員金民錫稱，韓德洙不能行使單獨統轄權、公務員任命權、外交權及軍隊統帥權，且他本人是內亂嫌疑的調查對象。至於韓東勳，他不過是一黨之首，冇任何憲法及實質嘅政治許可權，佢和尹錫悅在戒嚴事態後非公開露面，應展開調查。

戒嚴事件衍生了連串追究刑責。大檢察廳緊急戒嚴事態特別本部部長朴世鉉證實，以涉嫌內亂和濫權對尹錫悅立案調查。老朽上文仍祝佢好運，之不過，南韓警察廳國家偵查本部特別偵查團昨日宣布，對總統尹錫悅等11名涉及戒嚴的人士立案，並考慮禁止尹錫悅出境，不排除會就內亂罪傳召佢問話。阿哥，領導內亂罪名若成立，可被處死刑或無期徒刑；內亂罪從犯，至少監禁5年，可被處死刑、無期徒刑。翻查紀錄，南韓上次宣判死刑係2016年，但自1997年以來從未執行。

尹錫悅今趟「忽然戒嚴」的鬧劇，若然付出的代價只是下台咁簡單，自然要酬神。基於「青瓦台魔咒」，每任總統入主青瓦台多不能善終，不少更是下場淒涼。自民主選舉產生總統以來，8任總統有4人身陷牢獄之災，二分之一機會做監躉，尹錫悅能逃過此劫嗎？老朽再祝佢福星高照！