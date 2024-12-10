撥亂反正：大力削支才是正途

昨日分析過，特區政府在金融風暴至沙士期間，叫停了大部分房屋及基建發展計劃，一來希望透過減少土地房屋供應來救市，二來是削減工程支出以滅赤。但是，結果不僅短期救市目標不成，政府工程項目及開支大減，導致私營就業與消費更慘，整體經濟和庫房收入螺旋式下滑。長遠更引發了早10多年的樓價飆升狂潮，催生了劏房、納米樓林立及相關的社會、政治問題，最終要由中央官員出口，明令特區「告別劏房」。

政府當年的另一「高招」，是以立法方式強制全體公務員減薪。公務員薪酬偏高，效率偏低是眾所周知的事實，但是立法減薪將會引發政治爭議和影響公務員士氣，連帶打擊了私人薪酬市場和消費市道。

另一方向是通過增加收入來滅赤，但在經濟不景氣下大幅增加薪酬稅、利得稅等直接稅，等同經濟與政治自殺。至於其他間接稅或政府收費，可做的大部分都已做了，但因而增加的收入不多，再加落去就會影響民生和各行各業，例如之前調高股票交易印花稅便引起市場反彈，推行短短兩年就要跪低還原。

事實上，樓市欠佳與發展商不願投地，只是特區財赤問題的導火線，深層次原因是過去多屆政府為救民望、買民心，而持續增加各類福利、醫療及教育開支，令整體政府支出持續膨脹，累計升幅不單止高於同期的通脹或經濟增長率，甚至比樓價升得更癲。須知福利、醫療和教育均屬經常性開支，易放難收，尤其福利與醫療開支更會隨人口老化而不斷增加。一旦經濟轉差，樓市回落，整盤政府帳目便會爆煲。故此，利用減薪、減工程或加稅來滅赤皆不可取，大力削減支出才是正途！