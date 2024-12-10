自成一家：敍利亞變天影響中國

敍利亞自從2011年爆發阿拉伯之春後，就長期陷入內戰。以巴沙爾‧阿薩德為首的敍利亞政府和反對派互相駁火，背後更涉及大國之間的地緣政治爭奪戰。敍利亞反政府武裝近日攻入大馬士革，阿薩德政府宣告倒台，亦給國際政局帶來了一定的影響。

巴沙爾‧阿薩德於2000年掌權，其家族來自阿拉維派，是什葉派伊斯蘭教的一個分支，在敍利亞屬於少數教派。阿薩德政府過去多年所以能奪回大部分領土，相對穩住了政權，很大程度是得力於俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨的協助。這些國家最近先後受重創，或被其他衝突分散注意力，令阿薩德實力大減。敍國此次變天，戰略利益受損最大的肯定是俄羅斯和伊朗。尤其是俄羅斯，直接在中東失去了一個重要盟友。

值得注意的是，現在敍利亞國內有數十個反政府武裝力量組織，宗教派別及訴求皆不太一樣。部分組織後面更有美國、土耳其甚至以色列支持，亦有一些是聯合國認定的恐怖組織，例如沙姆解放組織。反對派勢力之間的博弈複雜，注定敍利亞未來一段日子仍將陷入持續的動盪。而按照正常的邏輯推斷，俄羅斯支持的巴沙爾‧阿薩德政權落台，局勢較有可能向有利於美國的方向發展。這個情況對中國頗為不利。

敍利亞國小，且和中國距離遙遠，一向不是北京的外交優先目標。去年巴沙爾‧阿薩德曾訪華，顯示中敍關係良好。如今阿薩德政權崩盤，無疑損害北京近年的努力成果，這是北京不欲見到的。長遠來看，中國要在中東增強影響力，需和新的敍利亞政府建立良性互動。目前北京沒辦法插手敍國事務，亦發揮不了太大的角色，但在未來要加強保障本國在敍國利益，以及防止美國勢力擴大。