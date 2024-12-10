橫眉冷看：敗軍之將不可言勇

俄羅斯與烏克蘭的戰爭打得愈久，烏軍面臨的困境愈大，據說連同克里米亞在內，烏克蘭失去的國土已接近25%，假如仍未能達成停戰協定，基輔將繼續喪師失地，日後即使開展和談，形勢亦會愈趨不利。

烏克蘭總統澤連斯基曾經信誓旦旦，說絕對不會以領土交換和平，但近日口風大變，說失去的國土可以不討回，俄方卻必須承諾，容許烏克蘭加入北大西洋公約組織。澤連斯基開出上述條件，按理是有點兒抓錯重點，事關當初俄羅斯悍然進軍烏國，其中一個關鍵原因，正是為阻止基輔投向北約陣營。假如北約的勢力擴展至烏克蘭，意味着將來有機會將中程導彈部署在俄烏邊境，一旦發動襲擊，導彈在10分鐘內就可以攻到莫斯科，這才是俄羅斯的最大隱憂。

不過，這不代表俄羅斯絕無可能容許烏克蘭加入北約，因俄烏戰爭延續至今，莫斯科也是嚴重內傷，盧布的匯率跟開戰前比較，足足下挫了一半。此外，正因俄忙於打仗，無暇顧及敍利亞，致使一向與俄交好的巴沙爾‧阿薩德政權面對叛軍進擊，完全沒有還手之力，如今敍利亞政權易幟，也使莫斯科在中東地區失去了一個重要的盟友。

俄烏戰爭持續下去，美西方陣營固然受不了，俄羅斯也是受不了，因此早晚也要開展和談。烏克蘭失去的領土，估計大多不能討回，而加入北約則是澤連斯基念茲在茲的渴求，相信他必定會堅持。所謂「敗軍之將不可言勇」，我勸這位戲子總統，他朝在談判桌上也得向現實低頭，他所提出的條件，必須顧及俄方的意願。較合理的條件應該是：烏克蘭雖然加入北約，但會在10年後才落實，兼且會承諾在烏國境內，永遠不部署中程導彈。