醫健：成視在人：實現5歲女孩畫家夢

來自蒙古首都烏蘭巴托的一名5歲小女孩，她的名字叫布卡，是一個有着畫家夢，熱愛跳舞、唱歌的活潑女孩。不過布卡一出世就不幸地患上眼疾，自幼看遠處事物都有一定困難。當時她的母親並不知道女兒的眼疾是可以醫治，而當地的農村醫院因為資源有限，亦無定期檢查初生嬰兒的眼睛狀況。

當布卡3歲時，母親立即帶着她前往奧比斯服務的城市，經專業團隊診斷後，發現布卡的右眼原來患上白內障，奧比斯眼科飛機醫院立即為她安排拯救視力的白內障手術。

在奧比斯捐贈者的支持下，我們成功恢復了布卡的視力。布卡的母親說：「沒有東西比起我的寶貝恢復視力更令我快樂！她終於可以清晰地看到世界，將來亦能夠閱讀同寫作。」

直至今日，5歲的布卡喜歡穿着鮮艷顏色的裙子到處遊玩，夢想將來成為一名畫家。恢復視力的她終於有機會實現夢想！健康的眼睛為布卡的世界重新帶來色彩同希望。

奧比斯團隊除了為患者進行救盲手術，亦會透過培訓加強當地眼科團隊的專業知識同能力，令更多兒童都可以獲得合適的眼部護理，從而健康愉快地成長，有追夢的權利。

奧比斯