12月10日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月10日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
睡房昏迷 20歲仔不治
【本報訊】昨日上午11時許，將軍澳寶寧路25號富寧花園二座，一名姓麥（20歲）青年被家人發現在睡房內昏迷。救護車到場把麥男送至將軍澳醫院搶救，惜其後終告不治。案件列「送院時死亡」，麥男死因有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241210-1210_00176_249/睡房昏迷--20歲仔不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc