睡房昏迷 20歲仔不治

【本報訊】昨日上午11時許，將軍澳寶寧路25號富寧花園二座，一名姓麥（20歲）青年被家人發現在睡房內昏迷。救護車到場把麥男送至將軍澳醫院搶救，惜其後終告不治。案件列「送院時死亡」，麥男死因有待驗屍後確定。