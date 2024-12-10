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碼頭墮海 財困翁獲救
事主於上環港澳碼頭墮海，獲救送院。（余宏基攝）
【本報訊】前晚11時許，執法部門接獲市民報案，指一名男子在上環港澳碼頭對開墮海，於離岸約20米水面載浮載沉。救援人員及消防船趕抵現場，其中消防將姓陳（72歲）男子救起再交岸上救護員送院治理，事主送院時仍然清醒。警員於現場沒有檢獲遺書，據了解，有人疑受金錢問題困擾。
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