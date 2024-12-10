免費中醫精神治療 浸大招募5000病人

【本報訊】本港市民生活忙碌，不少人面對精神健康問題。浸會大學和新生精神康復會合作推出計劃，為受精神健康問題困擾人士提供中醫治療方案，計劃將招募5,000名參加者，免費參與「三層級分步護理」中醫藥服務，治療期為6星期。該計劃亦是首個獲香港賽馬會慈善信託基金支持的大型中醫藥精神健康社區項目，為期3年。

三層級分步護理 為期6周 此合作計劃名為「杏林『心』間計劃」，對象為18歲至65歲受失眠、焦慮及抑鬱等問題困擾人士，計劃將招募5,000名，沒有服用安眠藥或紓緩情緒藥物，亦沒有患嚴重慢性、神經系統疾病參加者。服務費用全免，有興趣參加人士可透過網上表格確定是否符合資格。

合資格參加者將獲得免費的「三層級分步護理」中醫藥服務，包括草本茶或中草藥方劑，治療期為6周。在接受治療後，若出現中度症狀的參加者情況未見改善，新生會將提供額外輔導服務。該計劃已進行超過一年，服務超過800人。浸大表示，服務對象的睡眠質素和精神健康狀況明顯改善。

另外，計劃亦會為100名中醫師和社工提供跨專業培訓，加強他們支援精神健康問題人士的能力，並訓練150名心理健康大使和100名中醫學生。