調查：港人對心臟健康欠認知 九成人忽略泵血重要性

【本報訊】港人「三高」問題日益嚴重，與慢性疾病的風險密切相關。根據衞生署公布的數據顯示，心臟病是香港最常見致命疾病中的首3位。有機構進行一項「港人心臟健康調查」，以了解中年港人的生活習慣、對心血管健康及其相關疾病的關注及認識，發現有20%受訪者表示不知道心臟病是香港最常見致命疾病中的首3位，有91%受訪者則認為清血管對護心較重要，忽略心臟泵血功能的重要性。

加拿大楓之寶委託生活易透過網上問卷訪問共339名受訪者，研究團隊指心臟每天跳動約10萬次，需要極大的能量支持，如果心臟機能不足，即使血管暢通仍會出現種種問題。家庭醫學專科醫生龔敬樂指人體需要保持心臟及血管都同樣健康，由於血管垃圾會停留在身體不同地方，有機會影響肝、腎等器官問題，增加患上慢性病風險，所以除了清血管之外，必須保持心臟有力，提升心臟泵血功能，以維持心臟系統整體健康。

調整飲食多運動防三高

另外，調查結果發現約每3人便有一人（31%）表示自己患有「三高」問題，更有70%人表示自己或其親屬患有「三高」，使其患上「三高」的潛在風險大增，而都市人日常習慣亦令心臟健康風險水平大大提高，59%受訪者睡眠不足或失眠、48%受訪者經常外出用膳或叫外賣，然而達86%受訪者缺乏運動，令「三高」風險大增。研究團隊建議市民應培養良好的生活習慣，以及提高對心臟健康的關注及認識尤其重要，而透過調整飲食及生活方式，以及適當地補充保健品可起到預防及改善「三高」的作用，預防足以致命的慢性疾病。