舒適堡旗下公司 遭領展入稟申清盤

【本報訊】本地連鎖健身中心舒適堡今年9月宣布暫時全線結業。而舒適堡繼其中一間公司於上月遭入稟申請清盤後，旗下另一公司於昨日亦被領展入稟高等法院申請清盤。法院已將案件排期於2025年2月19日在高院處理。

排期明年2‧19審理 呈請人是領展物業有限公司，答辯公司是舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司（Physical Health Centre （TST） Limited）。由於清盤呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料中，並無披露與該案有關的詳細資料。

自舒適堡宣布暫時全線結業後，其包括沙田連城廣場及九龍灣德福廣場的分店，被指拖欠租金、冷氣費及管理費等，分別遭業主入稟追討欠款共逾700萬元連利息。積金局亦指舒適堡拖欠3個月的強積金供款及附加費，涉及約740名員工，入稟向舒適堡追討逾337萬元欠款。直至上月，舒適堡美容健美中心更被債權人入稟作清盤呈請。案件編號：HCCW 691/2024