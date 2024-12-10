貨車失事女友喪生 男子認危駕囚21月

【本報訊】一名男貨車司機於2022年駕駛疑超載的貨車，載着其18歲女友一起去送貨，當駛至屯門青山公路近藍地迴旋處時貨車失控翻側，女友更被拋出車外後身亡。涉案司機早前承認一項危險駕駛引致他人死亡罪，昨被區院暫委法官周燕珠判處入獄21個月，並停牌5年。周官接納被告因意外而承受極大創傷，但質疑被告太遲轉換行車線，也未有以適當的速度駕駛，直指其做法危險。

24歲的被告文俊基承認於2022年11月19日，在屯門公路一個燈柱附近危險駕駛輕型貨車，導致18歲的張尉彤死亡。案情指，案發當日接近中午12時，被告駕駛載着死者以及一批中餐廳枱布的輕型貨車，途經青山公路近藍地迴旋處時突然失控撞向路邊的路牌，最後翻側。女友被拋出車外，遭車斗壓住，當場死亡，其死因是身體多處受傷。當救援人員抵達現場時，被告稱：「我當時望咗眼油錶，見冇油就分咗心，撞咗埋去」。而事發時路面乾燥，道路繁忙。驗車結果則顯示，貨車當時超載3.6%。

官質疑遲切線 斥隱瞞起因 法官判刑時質疑被告當時太遲轉換行車線，因此意外起因可能不只是因為被告一時不專注，直指被告沒如實交代意外起因，並認為他駕駛時未有足夠審慎。辯方求情時曾提及被告承受創傷，但已獲死者母親原諒，被告的僱主也在求情信中提及，被告案發後一直生活於悲痛之中，但仍努力工作。法官指被告高速駕駛超重貨車屬加刑因素，而且他沒有顧及女友以及其他道路使用者的安全，雖然已得到女友家人原諒，但亦要考慮女友家屬承受的悲痛，因此裁定他的罪責為中至高。法官考慮到被告因事件而承受很大衝擊，最終判囚21個月。案件編號：DCCC 1082/2023