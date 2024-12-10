北上養老 港乏監管機制 長者憂賣豬仔

醫療費發放流程 議員斥解說難明 近年本港跨境養老需求增加，政府計劃推出綜援長者入住廣東院舍試驗計劃，及擴展廣東院舍照顧服務計劃。當局指現時相關計劃有280人參加，較2022年底的124人高一倍，今年有接獲60宗申請及300宗查詢。有議員關注本港對內地院舍質素的管理及監管，不想長者被「賣豬仔」；亦有議員直指政府解說令人「聽唔明」，擔心會令長者「打退堂鼓」。

政府將於明年推出為期3年的試驗計劃，讓領取綜援的長者入住廣東指定安老院；並將「廣東院舍照顧服務計劃」擴展至11家，以及為自行負擔的醫療費用提供上限為每人每年門診費用人民幣一萬元及住院費用人民幣3萬元。

當局反駁 指說法片面 社福界議員狄志遠昨在立法會福利事務委員會上關注本港可如何確保內地院舍持續保持服務質素，指出部分院舍可能今天「好靚好好」，但長者需要終身居住。他期望政府保持監管角色並建立管理和通報機制，不想長者被「賣豬仔」。勞工及福利局副局長何啟明指相關說法是「片面、誤解」，過去考察發現內地安老院有善用科技並具高透明度，認為內地院舍參差的說法不是事實。該局副秘書長（福利）莊永桓補充，本港須按內地監管要求，不能「越俎代庖」。狄志遠指政府做法太依賴內地監管，何啟明重申不能把本港法規套用於內地。

議員林素蔚關注相關在粵醫療費用分擔的金額發放及流程，莊永桓指獲得居住證的本港長者只要符合「3個目錄、2個定點」便能享有國家醫保，港府是補貼自費部分的金額，形容是「沒有醫保之名，但有醫保之實」的「創新」做法。勞工界議員周小松直指：「我相信（政府答覆）解答唔到個問題關鍵。」他追問相關費用分擔金額如何釐定及後續理賠問題。莊永桓回應稱，相關金額視乎兩地院舍的服務成本差價，只要是國家醫保包括的均可申領。何啟明指由於部分自選藥物沒包括在醫保，因此只能長者先付款後申請。

議員陳家珮亦說：「如果好似頭先咁多位議員關注嘅嘢，用番局方嗰種回應我哋嘅方式，我係個長者（的話）我聽完都打退堂鼓。因為我聽唔明呀根本。」她期望有更簡單易明的宣傳，以及查詢後成功申請數字及長者回流數字反映。當局指普遍查詢為申請方法等實質問題，亦有解答對內地醫療及服務的疑問，又指普遍6個月的院舍試住期足夠，只有個別長者因為想見家人最後一面而回港。

另外，勞工及福利局局長孫玉菡昨出席一項活動時表示，住在廣東社區的合資格長者如果已購買內地醫保，使用內地的醫療服務的話，特區政府會給予一個共付金額作報銷，而細節仍在制訂當中，原則是要在確保有關使費符合醫保報銷項目，並盡可能幫到長者，令他們方便，當局需要在兩者之間取得平衡。