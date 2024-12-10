退役運動員出路窄 促港府助籌劃

【本報訊】有議員發表有關促進香港精英體育發展的研究報告，建議檢討現行精英評核準則，積極考慮制訂體育政策發展藍圖，同時亦應構建職涯發展階梯，拓闊退役運動員的出路。

該報告指出，應檢討現行精英評核準則，積極考慮制訂體育政策發展藍圖，同時要強化體育總會的角色功能，建立自身可持續運作模式。報告又建議要構建職涯發展階梯，拓闊退役運動員的出路，包括支持他們探索粵港澳大灣區的工作機遇。

本港目前對精英體育項目的評核依賴獎牌數量、是否奧運或亞運項目，及相關年期等作指標。不過，該議員表示，社會對劃分精英運動項目及非精英項目的資源分配存有爭議，其中被剔出亞運的桌球已未能符合精英A級項目要求。另外，新興運動成為體育發展的新力量，議員建議提供新的資助渠道；同時培養年輕的新興運動項目運動員，創造新興運動發展空間。他又建議政府與大灣區城市和澳門共同打造各種體育品牌賽事，通過商業模式實現體育項目的可持續發展。