推廣街頭表演 當局憂聲浪擾民

【本報訊】以往不少街頭表演者在旺角西洋菜街行人專用區進行表演，但因噪音等問題，專用區2018年被「殺街」。有議員昨重提行人專用區，期望當局讓年輕人有表演機會，亦有議員認為應設街頭藝人認證計劃。新上任的文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，以往居民對表演音量感到「較辛苦」，會視乎市民接受程度研究。

議員籲篩走五音不全者 立法會民政及文化體育事務委員會昨討論《文藝創意產業發展藍圖》，議員林素蔚以本港70至80年代的電影為例，指本港應保持文化自信，問及未來當局會否劃定區域，例如西洋菜街及碼頭，讓年輕人在街頭表演唱歌。另一議員陸頌雄亦關注當局會否推出街頭藝人認證計劃，讓年輕人及中年人展示才華，但認為不應讓五音不全的人也能唱。

羅指明白街頭表現受年輕人歡迎，但過往處理旺角西洋菜街行人專用區街頭表演時，有附近居民認為在住所附近有人表演會「比較辛苦」，指出推展產業也要顧及當地居民感受。她同意年輕人有表演欲，會研究有否空間讓他們發揮。她表示，現時政策是以不擾民為先，過往有不少選秀節目參加者是街頭表演者出身，最重要是市民的接受程度。