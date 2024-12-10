東呼即應：東華三院萬國殯儀館 讓逝者走得圓滿

【本報訊】電影《破‧地獄》以香港殯儀業為題材，成為全城熱話，但現實中殯儀行業「一文一武」的組合，大家又知多少？《東呼即應》團隊早前親身到東華三院屬下萬國殯儀館，近距離接觸兩位「文武官」，了解他們如何幫助逝者「圓滿謝幕」，走好最後一程。

文武官替先人家屬打點 34歲的吳煜平（Wayne）自2012年加入萬國殯儀館，擔任顧客服務主任，平日需統籌喪禮、協助家屬挑選吉日及安排儀式等。他提到，一般家屬來到時，心情都很沉重，甚至感到迷惘，而他的責任是幫他們一步步處理先人的後事，直到出殯。他續指，出殯後家屬都會說一句「多謝啊，吳生」是他繼續堅守崗位的最大動力。

與Wayne合作的「武官」甄卓麒（阿麒）則負責遺體處理與棺木裝裱工作。2013年入行的阿麒，因曾目睹外國殯儀行業的專業服務而萌生興趣。他分享道，離世的人無法表達需求，我們只能根據他生前的規劃和家屬的意願，幫他整理儀容、化妝，做得漂漂亮亮，送他走完最後一程。

東華三院自1870年創院以來，一直提供施棺贈殮服務。2020年成立的「東華三院殯儀基金」，至今已支援1,406宗服務，批出超過1,300萬元，為經濟困難家庭提供免費殯儀安排，讓亡者能有尊嚴地走完人生最後一程。市民可向「東華三院殯儀基金」捐款，籌募善款以援助更多有需要之喪親家庭。