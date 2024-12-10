東呼即應：錯度數貨不對辦 北上配鏡戴壞眼

東呼即應拆解落差 揭無光學調整睇嘢矇查查 港人北上吃喝玩樂之外，配眼鏡「貪平靚正」的人亦愈來愈多，但亦出現貨不對辦、眼鏡「戴到頭暈」的指控。多名市民向《東呼即應》表示，北上配鏡的價錢只是香港的四分之一，但太便宜的眼鏡卻曾令其朋友在駕駛時看不到兩側。香港眼科視光師學會指出，「配眼鏡」非只看近視等度數，亦要顧及鏡片等設計。另有眼科醫生指，配錯眼鏡分分鐘上落樓梯時意外踏空，極之危險。

《東呼即應》記者在街頭訪問多個市民，發現多個市民未曾北上配眼鏡，有些擔心鏡片質素等問題，亦有人說服務質素不錯。蔡先生表示，經朋友介紹後到內地眼鏡店配鏡，價錢是香港的三分之一至四分之一，服務也不錯，但指有朋友曾北上配數十元的眼鏡，結果駕車時看不到兩側。許小姐則對北上配眼鏡信心不足，香港已有合資格視光師，相信較有保障。

電腦驗眼 數據易偏差 香港眼科視光師學會會長陳文彬向《東呼即應》介紹，一般驗眼會先「電腦驗眼」，但數據極易出現偏差，例如低頭族或長期用電腦的人，睫狀肌較難放鬆，容易檢測出過深的度數，需要專業視光師在驗眼房內插鏡片抑或驗眼儀檢驗後，才可獲得最準確度數。他又舉例有小童在檢查前先滴眼藥水放鬆肌肉，驗眼房測出的度數與電腦驗眼數據誤差高達600至700度。

陳又說，視光師的配眼鏡工作並非「A到B」這麼簡單，鏡片、鏡框設計都需要根據佩戴者的視覺需求調整，僅憑基本度數配鏡，可能有一半人佩戴後仍感到不適，例如頭暈或視覺模糊。他以漸進多焦鏡為例，這類鏡片需要根據個人需求調整度數分布，純粹以驗眼數據配製，經常導致佩戴者看遠或看近都不清楚。

驗眼房太細 損準確性 他提到，鏡片價格差異主要源自材質、光學質量及品牌。高價鏡片的光學質量更穩定，光心位置外的度數也較準確，戴起來更舒適。他建議市民謹慎選擇合資格的註冊視光師進行驗眼，並注意驗眼房的環境，若過於狹窄或光線不足，會令眼睛無法完全放鬆，影響驗眼準確性。

配錯眼鏡 隨時禍一生 眼科專科醫生葉蓓慧則指，不合適的眼鏡對眼睛禍害深遠，尤其兒童和長者，舉例兒童配錯眼鏡，可能導致懶惰眼（弱視），而兒童黃金矯正期通常在8歲前，否則可能一生的視力都會欠佳。她補充，長者如佩戴錯度數眼鏡亦容易失足或上落樓梯意外。

葉醫生提醒，一般情況下，眼睛會自己調節視力，若錯配眼鏡，眼睛會瞇起看東西，久而久之眼睛會疲倦，出現頭暈頭痛，眼痛或看東西時突然眼矇矇或夜間眩光。近視患者年老後仍會有老花，只是看近的東西比較清楚，因為近視度數抵銷部分老花，但實際上他們仍需老花眼鏡來矯正以看清遠距離的東西。她提醒，定期驗眼可及早發現隱藏的眼疾，例如白內障、黃斑退化或青光眼。

葉蓓慧 市民心聲 東呼即應、功夫茶爆料熱線