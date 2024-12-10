北都兩片區 爭取明年下半年招標

【本報訊】政府早前與商界簽署發展北部都會區意向書，有商界表明若要投資須先認真計數。政府計劃在北部都會區設立3個「片區開發」試點，指其中洪水橋／廈村和粉嶺北項目已完成規劃程序，亦接近完成收地，會爭取明年下半年招標，新田科技城仍未收地，預料最快2026年招標。

新田科技城最快後年招標 被問到項目一旦流標有否有應變方案，政府顧問評估顯示3個試點在財務上可行，現時市況下仍「計得掂數」，有信心不會流標，但政府會做市場調查，再校正招標內容。政府又指商界對北都有期望，加上未來息口有下行趨勢，政府對前景審慎樂觀。

政府指有信心北部未來將推出更多片區試點，與賣地及原址換地模式並存，但暫時未有時間表，又強調並非整個北都均以片區開發，北都以外的其他地點，未有計劃以片區模式發展。

對於牛潭尾約46公頃計劃發展為大學城，政府指面積並非「牢不可破」，稍後經諮詢聽取各方意見後，總佔地面積中或北都其他地塊，均可再經調整抽取更多土地拓展大學城，而整個北都大學城面積至少超過80公頃，可達10間浸會大學或6間理工大學的規模。

在商界人士早前表示要認真計數後，當局亦多次表明了解情況，亦指政府不想發展「蝕住做」。財金官員昨亦提及北都發展的初步市場意向顯示，有一些有實力的發展商表達興趣，當具體提出需要發展哪一片區時，市場有數得計，當局才會招標，又指明白市場要有投資回報，片區除了有公家部分，亦會有可以賺錢的部分，讓大家都獲得回報。