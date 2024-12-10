跨年倒數煙花匯演 首推七彩祥雲特效

【本報訊】距離踏入2025年不足一個月，旅遊發展局宣布將延續傳統，舉辦香港最大型跨年倒數盛事。維港煙花匯演將以「幸福樂章」為主題，透過演繹大自然的不同形態，傳遞對美好生活的祝願，其中會首次在港展示糅合不同顏色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。旅發局指出，煙花匯演長達12分鐘，又建議8個最佳觀賞位置，期望與全港市民及各地旅客一同慶祝，邁向2025年新篇章。

主題「幸福樂章」 亮點「繁花盛放」 跨年倒數將在本月31日除夕夜舉辦，2024除夕跨年倒數煙花匯演繼續由擔任北京奧運開幕、閉幕式煙火項目主管的劉琳親自參與設計，透過演繹大自然的不同形態，包括茁壯成長的茂密大樹、變幻莫測而具生命力的瀑布、璀璨耀眼的祥雲，貫穿煙花匯演主題「幸福樂章」，傳遞對美好生活的祝願。

煙花闊度將長達1,300米，5艘躉船及16艘浮船，將組成前後排列的陣形，多層次及多角度發放煙花。結合三座港島地標建築的樓頂煙火，營造高低有序、充滿動感的豐富構圖。匯演特別呈獻矚目煙花特效，其中包括首次在香港展示、糅合不同顏色彩煙及銀閃煙花的「七彩祥雲」。包含紅、綠、黃、藍、紫及橙色的彩煙，加上銀閃煙花照亮，帶來獨特的夜間觀賞體驗。

另一大亮點是「繁花盛放」，此煙花特效採用經特別調配的顏色，如天藍、粉紅、檸檬黃及橙色等，將五層煙花同一時間在不同高度爆破，呈現如同鮮花綻放的多層次煙花群，象徵美好圓滿家園。旅發局表示，身處港島由中環至北角、九龍半島由西九龍至尖東海旁的人都能清晰欣賞匯演，又建議8個最佳觀賞位置，例如尖沙咀星光大道及文化中心露天廣場。

除了煙花匯演外，3座港島地標建築的樓頂將於除夕晚11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民旅客一同許下新年願望。此外，香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘再次出現，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。