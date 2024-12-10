陳虹秀呈品格證明 暴動案明年3‧11裁決

【本報訊】社工陳虹秀及3名男女被指參與2019年8月31日的港島暴動，他們否認暴動罪受審，結果4人獲時任區院法官沈小民判無罪。律政司早前經上訴獲裁定上訴得直，上訴庭下令發還區院交予另一名法官重審。當中3人承認暴動罪；陳虹秀則不認罪，經區院受審後，法官於上周五（6日）裁定控罪表證成立，案件昨續審。辯方指陳虹秀選擇不作自辯，但呈上5名擔任品格證人的社福界人士之信件。法官最終把案件押後至周五（13日）作結案陳詞，並暫定於明年3月11日作裁決。

3認罪被告明年4月判刑 45歲被告陳虹秀，被控於2019年8月31日，在香港灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。本案中承認暴動罪的3名被告包括27歲女子賴姵岐、31歲電腦程式員鍾嘉能及27歲廚師龔梓舜。法官會等候陳虹秀案審結才量刑，3人續還押。法官昨亦指示控方通知3人的法律團隊，商討排期於明年4月判刑。

控方開案陳詞指，2019年8月31日下午開始，有示威者在軒尼詩道行車線集結，入夜後有人用鐵欄、垃圾桶等堵路，與警員防線對峙及叫口號。晚上8時許，陳虹秀持咪高峰及擴音器出現，向警員喊：「呢個係市民發出嘅警告，請你唔好開槍」、「留意前面嘅防暴警察同速龍，你依家生命無受到感脅，係唔可以開布袋彈槍、橡膠子彈」、「請指揮官提醒你嘅前線同事保持冷靜同埋克制」、「市民係需要時間撤離㗎……有老人家、有小朋友，你哋今日嘅行動目的唔係大追捕大追殺」等。警員同晚把被告拘捕。案件編號：DCCC 12/2020